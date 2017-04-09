ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракты в Египте

Воскресенье, 09 апреля 2017, 17:14

Террористическая группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за два теракта в Египте, унесших жизни, по меньшей мере, 36 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство Amaq, близкий к террористам.

"Группы, которые являются подразделениями "Исламского государства" совершили два нападения на церкви в городах Танта и Александрии", – говорится в сообщении Amaq.

Ранее сообщалось, что в Египте 9 апреля прогремели два взрыва.

Первый в городе Танта, в результате чего погибли по меньшей мере 25 человек, а ранения получили 60, второй за несколько часов, в Александрии.

Взрывы произошли возле христианских церквей и унесли жизни десятков людей.

Отметим, что Папа римский Франциск должен посетить Каир 28-29 апреля, чтобы продемонстрировать солидарность с христианской общиной Египта. Сам Франциск уже осудил теракты, сообщает Reuters.