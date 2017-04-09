ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракты в Египте

Террористическая группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за два теракта в Египте, унесших жизни, по меньшей мере, 36 человек.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство Amaq, близкий к террористам.
"Группы, которые являются подразделениями "Исламского государства" совершили два нападения на церкви в городах Танта и Александрии", – говорится в сообщении Amaq.
Ранее сообщалось, что в Египте 9 апреля прогремели два взрыва.
Первый в городе Танта, в результате чего погибли по меньшей мере 25 человек, а ранения получили 60, второй за несколько часов, в Александрии.
Взрывы произошли возле христианских церквей и унесли жизни десятков людей.
Отметим, что Папа римский Франциск должен посетить Каир 28-29 апреля, чтобы продемонстрировать солидарность с христианской общиной Египта. Сам Франциск уже осудил теракты, сообщает Reuters.