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Обвал дома в Польше: спасательная операция завершена

Воскресенье, 09 апреля 2017, 17:36
Версия для печати Комментарии

Спасательная операция после завала дома в польском городе Свебодзице, под завалами никого не осталось.

Об этом заявил губернатор Нижнесилезского воеводства Павел Греняк, сообщает PAP.

"Завершилась спасательная операция после обвала дома в городе Свебодзице", – сообщил он.

По его словам, спасательные службы уверены в том, что под завалами никого не осталось.

Воевода также сообщил, что жители трех домов, расположенных возле дома, в котором произошла аварии, могут вернуться в свои дома.

Чиновник сообщил и о создании специальной комиссии по расследованию обстоятельств трагедии.

Ранее сообщалось, что в результате обвала дома в польском городе Свебодзице в субботу 8 апреля утром погибли 6 человек, среди погибших двое детей.

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