Обвал будинку в Польщі: рятувальна операція завершена

Неділя, 09 квітня 2017, 17:36

Рятувальна операція після завалу будинку в польському місті Свебодзіце, під завалами нікого не лишилися.

Про це заявив губернатор Нижньосілезького воєводства Павло Греняк, повідомляє PAP.

"Завершилася рятувальна операція після обвалу будинку в місті Свебодзіце", – повідомив він.

За його словами, рятувальні служби впевнені у тому, що під завалами нікого не лишилося.

Воєвода також повідомив, що мешканці трьох будинків, розташованих біля будинку, в якому сталася аварії, можуть повернутися в свої будинки.

Чиновник повідомив і про створення спеціальної комісії з розслідування обставин трагедії.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обвалу будинку в польському місті Свебодзіце в суботу 8 квітня вранці загинули 6 осіб, серед загиблих двоє дітей.