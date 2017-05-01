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Япония впервые задействовала самый большой военный корабль для сопровождения авианосца США

Понедельник, 01 мая 2017, 13:29
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Япония направила свой самый большой военный корабль вертолетоносец "Изумо" для сопровождения американского авианосца "Карл Винсон" в походе к Корейскому полуострову.

Об этом сообщает BBC.

Судно вышло из базы ВМС США Йокосука, к югу от Токио, и должно сопроводить авианосец "Карл Винсон" к острову Сикоку.

Вертолетоносец "Изумо" - крупнейшее судно японского флота. Его длина - 249 метров, он может транспортировать до 9 вертолетов.

фото - Reuters TV 

Это первая операция Японии после изменения законодательства о роли вооруженных сил страны. 2015 премьер Синдзо Абэ подписал закон, который впервые после Второй мировой войны позволил использовать силы самообороны Японии за пределами страны или в интересах союзников.

Ранее конституция Японии прямо запрещала использовать вооруженные силы в любых случаях, кроме самообороны.

Операция происходит на фоне обострения ситуации вокруг КНДР. В субботу Северная Корея провела очередной неудачный запуск баллистической ракеты, на это с резкой критикой отреагировал президент США Дональд Трамп.

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