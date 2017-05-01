Японія вперше задіяла найбільший воєнний корабель для супроводу авіаносця США

Понеділок, 01 травня 2017, 13:29

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Японія направила свій найбільший воєнний корабель, вертольотоносець "Ізумо", для супроводу американського авіаносця "Карл Вінсон" у поході до Корейського півострова.

Про це повідомляє BBC.

Судно вийшло з бази ВМС США Йокосука, на південь від Токіо, та має супроводити авіаносець "Карл Вінсон" до острова Сікоку.

Вертольотоносець "Ізумо" - найбільше судно японського флоту. Його довжина – 249 метрів, він може транспортувати до 9 вертольотів.

фото - Reuters TV

Це перша операція Японії після зміни законодавства про роль збройних сил країни. 2015 року прем’єр Сіндзо Абе підписав закон, який вперше після Другої світової дозволив використовувати сили самооборони Японії за межами країни або в інтересах союзників.

До цього конституція Японії прямо забороняла використовувати збройні сили у будь-яких випадках, окрім самооборони.

Операція відбувається на тлі загострення ситуації довкола КНДР. У суботу Північна Корея провела черговий невдалий запуск балістичної ракети, на це з різкою критикою відреагував президент США Дональд Трамп.