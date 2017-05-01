Британские пограничники подтвердили задержание семерых украинцев – посольство

Понедельник, 01 мая 2017, 14:40

Британские пограничники подтвердили информацию о задержании граждан Украины по подозрению в нелегальном пересечении границы в городке Орфорд в графстве Саффолк на востоке Англии.

Об этом в Twitter сообщило Посольство Украины в Великобритании.

"Британская пограничная служба подтвердила задержание 30 апреля у города Орфорд семерых граждан Украины во время нелегального пересечения границы Великобритании", - говорится в сообщении.

1/2 Британська прикордонна служба підтвердила затримання 30.04 біля м.Орфорд 7 громадян України під час нелегального перетину кордону ВБ — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 1 травня 2017 р.

Также сообщается, что посольство принимает меры для надлежащего консульского сопровождения этого инцидента с целью защиты прав граждан Украины.

Ранее сообщалось, что семь вероятных граждан Украины задержали по подозрению в нелегальном пересечении границы в городке Орфорд в графстве Саффолк на востоке Англии, где незадолго до этого на мель села яхта.