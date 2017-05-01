Британські прикордонники підтвердили затримання сімох українців – посольство

Британські прикордонники підтвердили інформацію про затримання громадян України за підозрою у нелегальному перетині кордону в містечку Орфорд у графстві Саффолк на сході Англії.
Про це у Twitter повідомило Посольство України у Великій Британії.
"Британська прикордонна служба підтвердила затримання 30 квітня біля міста Орфорд сімох громадян України під час нелегального перетину кордону Великої Британії", - сказано у повідомленні.
1/2 Британська прикордонна служба підтвердила затримання 30.04 біля м.Орфорд 7 громадян України під час нелегального перетину кордону ВБ— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 1 травня 2017 р.
Також повідомляють, що посольство вживає заходи для належного консульського супроводу цього інциденту з метою захисту прав громадян України.
Раніше повідомлялося, що сім імовірних громадян України затримали за підозрою у нелегальному перетині кордону в містечку Орфорд у графстві Саффолк на сході Англії, де незадовго до цього на мілину сіла яхта.