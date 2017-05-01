Британські прикордонники підтвердили затримання сімох українців – посольство

Понеділок, 01 травня 2017, 14:40

Британські прикордонники підтвердили інформацію про затримання громадян України за підозрою у нелегальному перетині кордону в містечку Орфорд у графстві Саффолк на сході Англії.

Про це у Twitter повідомило Посольство України у Великій Британії.

"Британська прикордонна служба підтвердила затримання 30 квітня біля міста Орфорд сімох громадян України під час нелегального перетину кордону Великої Британії", - сказано у повідомленні.

1/2 Британська прикордонна служба підтвердила затримання 30.04 біля м.Орфорд 7 громадян України під час нелегального перетину кордону ВБ — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 1 травня 2017 р.

Також повідомляють, що посольство вживає заходи для належного консульського супроводу цього інциденту з метою захисту прав громадян України.

Раніше повідомлялося, що сім імовірних громадян України затримали за підозрою у нелегальному перетині кордону в містечку Орфорд у графстві Саффолк на сході Англії, де незадовго до цього на мілину сіла яхта.