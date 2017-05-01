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Во время первомайских демонстраций в Стамбуле задержали более 200 человек

Понедельник, 01 мая 2017, 17:30
Версия для печати Комментарии

Турецкие спецназовцы задержали в Стамбуле не менее 207 человек во время первомайских демонстраций, которые переросли в столкновения с полицией.

Об этом говорится в заявлении офиса губернатора Стамбула, сообщает Reuters.

"В целом были задержаны 207 человек, изъято около 40 бутылок с зажигательной смесью, 17 ручных гранат, 176 фейерверков и плакаты с антиправительственными призывами", - говорится в заявлении.

 
 
 фото - Reuters

Первомайские демонстрации в Турции ежегодно сопровождаются акциями протеста. В этом году значительного количества протестующих не ожидали, потому что власти запретили проводить любые мероприятия на площади Таксим - символическом для митингующих месте.

Однако часть протестующих все же отправилась к площади Таксим, на пути их останавливала полиция, применяя резиновые пули и слезоточивый газ. Людей массово задерживали.

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