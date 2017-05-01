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Під час першотравневих демонстрацій у Стамбулі затримали понад 200 осіб

Понеділок, 01 травня 2017, 17:30
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Турецькі спецпризначенці затримали у Стамбулі щонайменше 207 осіб під час першотравневих демонстрацій, які переросли у сутички з поліцією.

Про це ідеться у заяві офісу губернатора Стамбула, повідомляє Reuters.

"Загалом були затримані 207 осіб, вилучено близько 40 пляшок із запальною сумішшю, 17 ручних гранат, 176 феєрверків та плакати з антиурядовими закликами", - ідеться у заяві.

 
 
 фото - Reuters

Першотравневі демонстрації в Туреччині щороку супроводжуються акціями протесту. Цьогоріч значної кількості протестувальників не очікували, бо влада заборонила проводити будь-які заходи на площі Таксім – символічному для мітингарів місці.

Проте частина протестувальників все ж вирушила до площі Таксім, на шляху їх зупиняла поліція, застосовуючи гумові кулі та сльозогінний газ. Людей масово затримували. 

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