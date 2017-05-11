Найти
АКТУАЛЬНО

Могерини: после Brexit ЕС пополнится новыми государствами-членами

Посол ЕС поздравил украинцев с отменой виз на украинском языке

Заявление председательства ЕС по безвизу: связь между Украиной и ЕС становится крепче

ЕВРОСОЮЗ ЗАВЕРШИЛ ПРИНЯТИЕ БЕЗВИЗОВОГО РЕЖИМА ДЛЯ УКРАИНЫ

Белый дом взбешен ложью РФ и публикацией фото Трампа и Лаврова – СМИ

В МИД РФ истерика из-за безвиза – говорят о неполноценном режиме и "морковке"




Белый дом взбешен ложью РФ и публикацией фото Трампа и Лаврова – СМИ

Четверг, 11 мая 2017, 18:24
Версия для печати Комментарии

Белый дом не ожидал, что российское правительство позволит своему государственному информагентству публиковать фотографии встречи президента США Дональда Трампа и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

Фото встречи, сделанные фотографом российского государственного СМИ, были обнародованы агентством ТАСС, а также в соцсетях МИД РФ.

Белый дом не распространял фото встречи, хотя официальный фотограф Белого дома также присутствовал в Овальном кабинете. Были лишь опубликованы фото встречи Лаврова и госсекретаря Рекса Тиллерсона, однако и сама встреча была открыта для прессы.

"Они нас обманули. В этом вся проблема с русскими – они лгут", - сказал представитель Белого дома.

Белый дом накануне заявил, что встреча Лаврова и Трампа будет закрыта для прессы, сославшись на стандартную практику незначительного информационного освещения встреч президента с иностранными высокопоставленными должностными лицами более низкого ранга.

Стоит отметить, что на отдельных обнародованных российским МИД фото видно, что на встрече Трампа и Лаврова также присутствовал посол РФ в США Сергей Кисляк, который, как подозревают в США, сыграл не последнюю роль в деле вмешательства России в американские выборы.

 

Напомним, что 10 мая в Белом доме состоялись встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и президентом США Дональдом Трампом.

Трамп во время встречи с Лавровым отметил на ответственности Москвы по выполнению минских соглашений.

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:40
Президент Финляндии выступил за смягчение напряженности в отношениях с РФ
19:17
Вблизи Ватикана появился мурал с поцелуем Трампа и Папы Римского
19:03
Директор разведки США предупреждает перед усилением кибератак со стороны РФ
18:24
Белый дом взбешен ложью РФ и публикацией фото Трампа и Лаврова – СМИ
17:45
фото
По случаю безвиза флаг ЕС подняли на самом высоком в Украине флагштоке
17:37
63 тыс. несовершеннолетних без сопровождения взрослых попросили убежища в ЕС в 2016-м
17:33
Движение Макрона представило кандидатов на выборы: половина – женщины и общественные активисты
17:01
До освобождения Мосула остались считанные дни - армия Ирака
16:57
Могерини: после Brexit ЕС пополнится новыми государствами-членами
16:12
Эстония думает над тем, чтобы снова отправить военнослужащих в Ирак
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Юлия Курнышова, для Европейской правды

Президент-миротворец: удастся ли новому главе Кореи удержать полуостров от войны

Президентские выборы в Южной Корее прошли на фоне двух кризисов. Первый, политический, привел к импичменту предыдущего президента. Но куда более важен международный кризис, спровоцированный ядерными испытаниями КНДР.

Сергей Сидоренко, Европейская правда

Тонкости безвиза: что делать на границе, чтоб избежать проблем. Отвечаем на вопросы читателей

Многие вопросы читателей были очень дельными – и о правилах безвизовых поездок с детьми, у которых в паспорте нет отпечатков пальцев, и о поездках без отеля, и о приглашениях к друзьям. Мы подготовили новые подробные разъяснения по большинству таких случаев...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
   Яндекс.Метрика
  