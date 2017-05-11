Белый дом взбешен ложью РФ и публикацией фото Трампа и Лаврова – СМИ

Четверг, 11 мая 2017, 18:24

Белый дом не ожидал, что российское правительство позволит своему государственному информагентству публиковать фотографии встречи президента США Дональда Трампа и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

Фото встречи, сделанные фотографом российского государственного СМИ, были обнародованы агентством ТАСС, а также в соцсетях МИД РФ.

Белый дом не распространял фото встречи, хотя официальный фотограф Белого дома также присутствовал в Овальном кабинете. Были лишь опубликованы фото встречи Лаврова и госсекретаря Рекса Тиллерсона, однако и сама встреча была открыта для прессы.

"Они нас обманули. В этом вся проблема с русскими – они лгут", - сказал представитель Белого дома.

Белый дом накануне заявил, что встреча Лаврова и Трампа будет закрыта для прессы, сославшись на стандартную практику незначительного информационного освещения встреч президента с иностранными высокопоставленными должностными лицами более низкого ранга.

Стоит отметить, что на отдельных обнародованных российским МИД фото видно, что на встрече Трампа и Лаврова также присутствовал посол РФ в США Сергей Кисляк, который, как подозревают в США, сыграл не последнюю роль в деле вмешательства России в американские выборы.

Напомним, что 10 мая в Белом доме состоялись встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и президентом США Дональдом Трампом.

Трамп во время встречи с Лавровым отметил на ответственности Москвы по выполнению минских соглашений.