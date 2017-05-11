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Білий дім розлючений через брехню РФ та публікацію фото Трампа і Лаврова – ЗМІ

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Білий дім розлючений через брехню РФ та публікацію фото Трампа і Лаврова – ЗМІ

Четвер, 11 травня 2017, 18:24
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Білий дім не очікував, що російський уряд дозволить своєму державному інформагентству публікувати фотографії зустрічі президента США Дональда Трампа і глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Про це повідомляє CNN з посиланням на представника Білого дому.

Фото зустрічі, зроблені фотографом російського державного ЗМІ, були оприлюднені агентством ТАСС, а також у соцмережах МЗС РФ.

Білий дім не поширював фото зустрічі, хоча офіційний фотограф Білого дому також був присутній в Овальному кабінеті. Були лише оприлюднені фото зустрічі Лаврова і держсекретаря Рекса Тіллерсона, однак і  сама зустріч була відкрита для преси.

"Вони нас обдурили. В цьому вся проблема з росіянами – вони брешуть" - сказав представник Білого дому.

Білий дім напередодні заявив, що зустріч Лаврова і Трампа буде закрита для преси, пославшись на стандартну практику незначного інформаційного висвітлення зустрічей президента з іноземними високо посадовцями нижчого рангу.

Варто зазначити, що на окремих оприлюднених російським МЗС фото видно, що на зустрічі Трампа і Лаврова був також присутній посол РФ у США Сергій Кисляк, який, як підозрюють у США, зіграв не останню роль у справі втручання Росії в американські вибори.

 

Нагадаємо, що 10 травня у Білому домі відбулися зустрічі глави МЗС РФ Сергія Лаврова з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном і президентом США Дональдом Трампом.

Трамп під час зустрічі з Лавровим наголосив на відповідальності Москви щодо виконання мінських угод.

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