Украина предлагает ЕС новый формат ассоциации

Пятница, 12 мая 2017, 13:48

Киев официально предлагает Европейскому союзу разработать новый формат отношений с Украиной, Молдовой и Грузией.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в пятницу на брифинге в МИД.

Павел Климкин считает, что после получения безвизового режима Украина лишается стимулов в рамках формата Восточного партнерства. "Украина, а также Молдова и Грузия заслуживают нового формата переговоров, так называемой усиленной ассоциации", - заявил он.

Министр также подчеркнул, что диалог с ЕС относительно нового формата уже идет.

"Я обсуждал с министрами иностранных дел, и это получило всеобщую поддержку", - утверждает Климкин.

Он также ожидает прогресса в этом вопросе от саммита Восточного партнерства, который должен состояться в Эстонии.

Министр не уточнил, каким будет статус "усиленной ассоциации" - будет ли идти речь о расширении Восточного партнерства, и предусматривает ли новый формат подготовку нового соглашения между Украиной и ЕС.