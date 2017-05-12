Украина предлагает ЕС новый формат ассоциации

Киев официально предлагает Европейскому союзу разработать новый формат отношений с Украиной, Молдовой и Грузией.
Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в пятницу на брифинге в МИД.
Павел Климкин считает, что после получения безвизового режима Украина лишается стимулов в рамках формата Восточного партнерства. "Украина, а также Молдова и Грузия заслуживают нового формата переговоров, так называемой усиленной ассоциации", - заявил он.
Министр также подчеркнул, что диалог с ЕС относительно нового формата уже идет.
"Я обсуждал с министрами иностранных дел, и это получило всеобщую поддержку", - утверждает Климкин.
Он также ожидает прогресса в этом вопросе от саммита Восточного партнерства, который должен состояться в Эстонии.
Министр не уточнил, каким будет статус "усиленной ассоциации" - будет ли идти речь о расширении Восточного партнерства, и предусматривает ли новый формат подготовку нового соглашения между Украиной и ЕС.