Україна пропонує ЄС новий формат асоціації

П'ятниця, 12 травня 2017, 13:48

Київ офіційно пропонує Європейському союзові розробити новий формат відносин з Україною, Молдовою та Грузією.

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін в п’ятницю на брифінгу в МЗС.

Павло Клімкін вважає, що після отримання безвізового режиму Україна позбавляється стимулів у рамках формату Східного партнерства. "Україна, а також Молдова та Грузія заслуговують на новий формат переговорів, так звану посилену асоціацію", - заявив він

Міністр також наголосив, що діалог з ЄС щодо нового формату вже триває.

"Я обговорював з міністрами закордонних справ і це має загальну підтримку", - стверджує Клімкін. Він також очікує прогресу в цьому питанні від саміту Східного партнерства, який має відбутися в Естонії.

Міністр не уточнив, яким буде статус "посиленої асоціації" - чи буде йтися про розширення Східного партнерства, і чи передбачатиме новий формат підготовку нової угоди між Україною та ЄС.