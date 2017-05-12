Знайти
АКТУАЛЬНО

Україна пропонує ЄС новий формат асоціації

Опоблок вже бреше, що "попередники" виконали 85% роботи для безвізу

У центрі Рима пролунав вибух

Порошенко зробив неправдиву заяву про скасування віз до країн Америки та Азії

Клімкін розкрив деталі зустрічі з Трампом та заперечив чутки про лобістів

США готові долучатися до того, щоб змусити РФ виконувати Мінськ - Клімкін




Україна пропонує ЄС новий формат асоціації

П'ятниця, 12 травня 2017, 13:48
Версія для друку Коментарі

Київ офіційно пропонує Європейському союзові розробити новий формат відносин з Україною, Молдовою та Грузією.

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін в п’ятницю на брифінгу в МЗС.

Павло Клімкін вважає, що після отримання безвізового режиму Україна позбавляється стимулів у рамках формату Східного партнерства. "Україна, а також Молдова та Грузія заслуговують на новий формат переговорів, так звану посилену асоціацію", - заявив він

Міністр також наголосив, що діалог з ЄС щодо нового формату вже триває.

"Я обговорював з міністрами закордонних справ і це має загальну підтримку", - стверджує Клімкін. Він також очікує прогресу в цьому питанні від саміту Східного партнерства, який має відбутися в Естонії.

Міністр не уточнив, яким буде статус "посиленої асоціації" - чи буде йтися про розширення Східного партнерства, і чи передбачатиме новий формат підготовку нової угоди між Україною та ЄС.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
14:39
Ердоган вимагатиме на зустрічі з Трампом видати Гюлена
14:30
Фінляндія минулого року надала громадянство рекордній кількості іноземців
14:27
Сирійські курди заявили, що планують за літо відбити Ракку в ІДІЛ
14:08
Клімкін розкрив деталі зустрічі з Трампом та заперечив чутки про лобістів
13:57
Клімкін вважає, що зустріч Трампа і Порошенка відбудеться в найближчому майбутньому
13:48
Україна пропонує ЄС новий формат асоціації
13:44
ЄС та США обговорять питання щодо заборони ноутбуків на рейсах з Європи
13:43
США готові долучатися до того, щоб змусити РФ виконувати Мінськ - Клімкін
13:43
Макрон зустрінеться з Меркель у Берліні 15 травня
13:35
Клімкін підтвердив, що для нових безвізів потрібні додаткові переговори
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Юлія Курнишова, для Європейської правди

Президент-миротворець: чи вдасться новому лідеру Кореї втримати півострів від війни

Президентські вибори в Південній Кореї відбулися на тлі двох криз. Перша, політична, призвела до імпічменту попереднього президента. Але набагато важливіша міжнародна криза, спровокована ядерними випробуваннями КНДР.

Сергій Сидоренко, Європейська правда

Тонкощі безвізу: як діяти на кордоні, щоб уникнути проблем. Відповіді на запитання читачів

Багато запитань читачів були дуже слушними – і про правила безвізових поїздок з дітьми, в яких у паспорті немає відбитків пальців, і про поїздки без готелю, і про запрошення до друзів. Ми підготували новий детальний довідник, де є роз'яснення щодо більшість таких випадків...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
   Яндекс.Метрика
  