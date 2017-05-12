Найти
АКТУАЛЬНО

Украина предлагает ЕС новый формат ассоциации

В Оппоблоке уже лгут, что это они сделали 85% работы для безвиза

В центре Рима прогремел взрыв

Порошенко сделал неправдивое заявление об отмене виз в страны Америки и Азии

Климкин рассказал о встрече с Трампом и опроверг слухи о лоббистах

США готовы приобщаться к тому, чтобы заставить РФ выполнять Минск - Климкин




Литовская железная дорога отказалась от пассажирских перевозок в Москву

Пятница, 12 мая 2017, 15:49
Версия для печати Комментарии

Литовская государственная компания Lietuvos Gelezinkeliai (Литовская железная дорога) отказалась от перевозок пассажиров в Москву.

Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на пресс-службу компании.

Такое решение было принято из соображений экономии. Компания утверждает, что благодаря этому она сможет экономить ежегодно 2 млн евро, а пассажиры и дальше смогут ездить в Россию на российских поездах.

В Lietuvos Gelezinkeliai с понедельника перестанут прицеплять вагоны к российскому поезду, который курсирует по маршруту Калининград-Вильнюс-Москва.

"В трех дополнительных вагонах в среднем ездило примерно 20 пассажиров. Маршрут сохранится и в дальнейшем, однако в Вильнюсе мы перестанем прицеплять свои вагоны. Благодаря этому наши расходы сократятся", - сказал заместитель гендиректора компании Линас Баужис.

В прошлом году компания Lietuvos Gelezinkeliai перевезла в Москву и обратно почти на 27% меньше пассажиров, чем в 2015 году.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:08
ФРГ требует доступа к заключенной в Турции немке
16:47
Полиция нашла таймер взрывного устройства, сработавшего в Риме
16:08
Трамп предостерег экс-главу ФБР от утечки данных в СМИ
15:49
Литовская железная дорога отказалась от пассажирских перевозок в Москву
15:39
Трамп пригрозил вообще отменить пресс-брифинги в Белом доме
15:35
Министр финансов Чехии согласился на отставку при одном условии
15:34
Британский министр по Brexit заявил, что Брюссель пытается лишить его работы
15:11
Для 43% британцев контроль над миграцией важнее, чем доступ к единому рынку
15:02
Новые торговые преференции принесут Украине $180 млн в год – Минагро
14:58
Избиратели Британии уже более уверены, что Мэй обеспечит удачное соглашение по Brexit
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Юлия Курнышова, для Европейской правды

Президент-миротворец: удастся ли новому главе Кореи удержать полуостров от войны

Президентские выборы в Южной Корее прошли на фоне двух кризисов. Первый, политический, привел к импичменту предыдущего президента. Но куда более важен международный кризис, спровоцированный ядерными испытаниями КНДР.

Сергей Сидоренко, Европейская правда

Тонкости безвиза: что делать на границе, чтоб избежать проблем. Отвечаем на вопросы читателей

Многие вопросы читателей были очень дельными – и о правилах безвизовых поездок с детьми, у которых в паспорте нет отпечатков пальцев, и о поездках без отеля, и о приглашениях к друзьям. Мы подготовили новые подробные разъяснения по большинству таких случаев...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
   Яндекс.Метрика
  