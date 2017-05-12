Литовська залізниця відмовилася від пасажирських перевезень до Москви

П'ятниця, 12 травня 2017, 15:49

Литовська державна компанія Lietuvos Gelezinkeliai (Литовська залізниця) відмовилася від перевезень пасажирів до Москви.

Про це повідомляє портал Delfi з посиланням на прес-службу компанії.

Таке рішення було прийняте з міркувань економії. Компанія стверджує, що завдяки цьому вона зможе економити щорічно 2 млн євро, а пасажири і надалі зможуть їздити в Росію російськими потягами.

В Lietuvos Gelezinkeliai з понеділка перестануть причіплювати вагони до російського поїзда, який курсує за маршрутом Калінінград-Вільнюс-Москва.

"У трьох додаткових вагонах у середньому їздило приблизно 20 пасажирів. Маршрут збережеться і надалі, однак у Вільнюсі ми перестанемо причіпляти свої вагони. Завдяки цьому наші витрати скоротяться", - сказав заступник гендиректора компанії Лінас Баужис.

У минулому році компанія Lietuvos Gelezinkeliai перевезла в Москву і в зворотному напрямку майже на 27% менше пасажирів, ніж у 2015 році.