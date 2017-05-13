Почти половина немцев выступает за создание минфина еврозоны - опрос

Суббота, 13 мая 2017, 10:17

46 % граждан Германии поддержали идею создания министерства финансов стран-участниц еврозоны.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, которое было проведено по заказу немецкого издания Spiegel, передает Deutsche Welle.

Согласно опросу, 46% респондентов высказались за создание министерства финансов еврозоны, а 45% - против.

Кроме того, большинство немцев, 51 %, согласились с мнением, что федеральному правительству Германии стоит поддержать новоизбранного президента Франции Эммануэля Макрона с реализацией его плана реформ и увеличить расходы на совместные инвестиции в Европе.

Напомним, во время предвыборной кампании во Франции Эммануэль Макрон выступал за углубление интеграции в рамках Европейского Союза, в частности, предлагал создать совместный бюджет стран-участников еврозоны, а также общее министерство финансов.

12 мая министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что эти идеи являются рациональными, однако отметил при этом, что для их реализации необходимо будет менять договоры, на основе которых функционирует ЕС.