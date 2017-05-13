Трамп упрекнул американские СМИ в недостатке внимания к визиту Климкина в США

Президент США Дональд Трамп обвинил американские СМИ в том, что они акцентировали внимание на визите главы МИД РФ Сергея Лаврова в США, а аналогичный визит главы МИД Украины Павла Климкина почти не освещали.
Об этом он заявил в интервью Fox News, фрагмент которого опубликован и Твиттере канала.
President #Trump to @JudgeJeanine on press briefing challenges: "I'm a very active president." https://t.co/RCo53lPjT9 pic.twitter.com/5imVS0Bbi4— Fox News (@FoxNews) 13 травня 2017 р.
"Недавно ко мне приезжал министр иностранных дел России, и сразу после этого – они об этом не говорили – сразу после этого у меня был глава МИД Украины. Я говорил им: вам нужен мир, нужен мир", - рассказал Трамп.
Однако, по его словам, СМИ освещали в основном российский визит.
"Мы делали фотографии, они делали фотографии. Все знали, кто приезжает, все было по графику. Но они не говорили об Украине!" - заявил Трамп.
Напомним, что 10 мая в Белом доме состоялись встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и президентом США Дональдом Трампом.
Того же дня президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и обсудил с ним дальнейшую поддержку Украины со стороны США.