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Трамп упрекнул американские СМИ в недостатке внимания к визиту Климкина в США

Суббота, 13 мая 2017, 15:16
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Президент США Дональд Трамп обвинил американские СМИ в том, что они акцентировали внимание на визите главы МИД РФ Сергея Лаврова в США, а аналогичный визит главы МИД Украины Павла Климкина почти не освещали.

Об этом он заявил в интервью Fox News, фрагмент которого опубликован и Твиттере канала.

"Недавно ко мне приезжал министр иностранных дел России, и сразу после этого – они об этом не говорили – сразу после этого у меня был глава МИД Украины. Я говорил им: вам нужен мир, нужен мир", - рассказал Трамп.

Однако, по его словам, СМИ освещали в основном российский визит.

"Мы делали фотографии, они делали фотографии. Все знали, кто приезжает, все было по графику. Но они не говорили об Украине!" - заявил Трамп.

Напомним, что 10 мая в Белом доме состоялись встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и президентом США Дональдом Трампом.

Того же дня президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и обсудил с ним дальнейшую поддержку Украины со стороны США.

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