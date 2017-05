Трамп упрекнул американские СМИ в недостатке внимания к визиту Климкина в США

Президент США Дональд Трамп обвинил американские СМИ в том, что они акцентировали внимание на визите главы МИД РФ Сергея Лаврова в США, а аналогичный визит главы МИД Украины Павла Климкина почти не освещали.

Об этом он заявил в интервью Fox News, фрагмент которого опубликован и Твиттере канала.

President #Trump to @JudgeJeanine on press briefing challenges: "I'm a very active president." https://t.co/RCo53lPjT9 pic.twitter.com/5imVS0Bbi4