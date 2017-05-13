Трамп дорікнув американським ЗМІ за брак уваги до візиту Клімкіна в США

Субота, 13 травня 2017, 15:16

Президент США Дональд Трамп звинуватив американські ЗМІ у тому, що вони акцентували увагу на візиті глави МЗС РФ Сергія Лаврова до США, а аналогічний візит глави МЗС України Павла Клімкіна майже не висвітлювали.

Про це він заявив в інтерв’ю Fox News, фрагмент якого опублікований та Твіттері каналу.

"Нещодавно до мене приїжджав міністр закордонних справ Росії, і відразу після цього – вони про це не говорили – відразу після цього в мене був глава МЗС України. Я казав їм: вам потрібен мир, потрібен мир" - розповів Трамп.

Однак, за його словами, ЗМІ висвітлювали в основному російський візит.

"Ми робили фотографії, вони робили фотографії. Всі знали, хто приїжджає, все було за графіком. Але вони не говорили про Україну!" - заявив Трамп.

Нагадаємо, що 10 травня у Білому домі відбулися зустрічі глави МЗС РФ Сергія Лаврова з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном і президентом США Дональдом Трампом.

Того ж дня президент США Дональд Трамп зустрівся у Білому домі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним та обговорив з ним подальшу підтримку України з боку США.