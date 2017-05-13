Знайти
АКТУАЛЬНО

У Туреччині в ДТП потрапив автобус з туристами, загинули 20 людей

Суд ООН визначив графік процесу "Україна проти Росії" до літа 2019 року

Глава МЗС Британії припустив, що РФ спробує втрутитись у вибори в країні

ЗМІ повідомляють про російський слід у масштабній вірусній атаці

Трамп пригрозив взагалі скасувати прес-брифінги у Білому домі

Клімкін розкрив деталі зустрічі з Трампом та заперечив чутки про лобістів




Трамп дорікнув американським ЗМІ за брак уваги до візиту Клімкіна в США

Субота, 13 травня 2017, 15:16
Версія для друку Коментарі

Президент США Дональд Трамп звинуватив американські ЗМІ у тому, що вони акцентували увагу на візиті глави МЗС РФ Сергія Лаврова до США, а аналогічний візит глави МЗС України Павла Клімкіна майже не висвітлювали.

Про це він заявив в інтерв’ю Fox News, фрагмент якого опублікований та Твіттері каналу.

"Нещодавно до мене приїжджав міністр закордонних справ Росії, і відразу після цього – вони про це не говорили – відразу після цього в мене був глава МЗС України. Я казав їм: вам потрібен мир, потрібен мир" - розповів Трамп.

Однак, за його словами, ЗМІ висвітлювали в основному російський візит.

"Ми робили фотографії, вони робили фотографії. Всі знали, хто приїжджає, все було за графіком. Але вони не говорили про Україну!" - заявив Трамп.

Нагадаємо, що 10 травня у Білому домі відбулися зустрічі глави МЗС РФ Сергія Лаврова з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном і президентом США Дональдом Трампом.

Того ж дня президент США Дональд Трамп зустрівся у Білому домі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним та обговорив з ним подальшу підтримку України з боку США.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
16:15
Українців немає серед загиблих у ДТП в Туреччині
16:05
Глава МЗС Британії вважає, що рахунок за Brexit має платити ЄС, а не навпаки
15:42
Країни G7 погодять спільні заходи з боротьби з кібератаками – ЗМІ
15:16
Трамп дорікнув американським ЗМІ за брак уваги до візиту Клімкіна в США
13:10
оновлено
Порошенко вдруге протягом двох місяців відвідає Мальту
14:27
фото
У Туреччині в ДТП потрапив автобус з туристами, загинули 20 людей
14:08
Суд ООН визначив графік процесу "Україна проти Росії" до літа 2019 року
13:55
Глава МЗС Британії припустив, що РФ спробує втрутитись у вибори в країні
12:54
Латвія побудує на кордоні з Білоруссю 120-кілометровий паркан за 9,6 млн євро
12:36
Північна Корея припускає можливість діалогу з США
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Клер Демесмей, Юлія Хаманн, IPG

Всупереч ЄС: чому проєвропейська позиція не допомогла Макрону на виборах

У Франції незадоволення Євросоюзом сягнуло високого рівня: понад чверть французів наразі вважають, що членство в ЄС має більше мінусів, ніж плюсів... Та чи треба уособлювати розрив з Європою, щоб стати президентом Франції в 2017 році?

Юлія Курнишова, для Європейської правди

Президент-миротворець: чи вдасться новому лідеру Кореї втримати півострів від війни

Президентські вибори в Південній Кореї відбулися на тлі двох криз. Перша, політична, призвела до імпічменту попереднього президента. Але набагато важливіша міжнародна криза, спровокована ядерними випробуваннями КНДР.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
   Яндекс.Метрика
  