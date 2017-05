Трамп дорікнув американським ЗМІ за брак уваги до візиту Клімкіна в США

Президент США Дональд Трамп звинуватив американські ЗМІ у тому, що вони акцентували увагу на візиті глави МЗС РФ Сергія Лаврова до США, а аналогічний візит глави МЗС України Павла Клімкіна майже не висвітлювали.

Про це він заявив в інтерв’ю Fox News, фрагмент якого опублікований та Твіттері каналу.

President #Trump to @JudgeJeanine on press briefing challenges: "I'm a very active president." https://t.co/RCo53lPjT9 pic.twitter.com/5imVS0Bbi4