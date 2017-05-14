Украинцев нет среди пострадавших в результате аварии поезда в Греции – МИД

Воскресенье, 14 мая 2017, 14:45

Граждане Украины не пострадали в результате аварии поезда в Греции, которая произошла вблизи города Салоники.

Об этом в своем Twitter сообщает Департамент консульской службы МИД.

"По оперативной информации полиции Салоник, украинцев нет среди пострадавших в результате аварии поезда 13 мая", - говорится в сообщении.

За оперативною інформацією поліції #Салоніки, українців немає серед постраждалих внаслідок аварії потяга 13.05. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 14 травня 2017 р.

Напомним, на севере Греции в результате схода с рельсов междугородного поезда погибли 4 человека, еще 5 получили серьезные травмы.