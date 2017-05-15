В результате стрельбы во Франции пострадали трое человек – СМИ

В воскресенье вечером во французском городе Даммари-ле-Ли (департамент Сена и Марна) в результате стрельбы пострадали трое человек.
Об этом сообщает портал La République 77.
Отмечается, что стрельба произошла в месте скопления около 40 человек на площади на юго-востоке города. Причина собрания непонятная.
В результате стрельбы ранения получили три человека, состояние одного раненого тяжелое.
На место происшествия прибыли усиленные наряды полиции.
Детали инцидента остаются неизвестными. Отмечается, что недавно в городе происходили столкновения между местными жителями и представителями власти.