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В результате стрельбы во Франции пострадали трое человек – СМИ

Понедельник, 15 мая 2017, 09:21
Версия для печати Комментарии

В воскресенье вечером во французском городе Даммари-ле-Ли (департамент Сена и Марна) в результате стрельбы пострадали трое человек.

Об этом сообщает портал La République 77.

Отмечается, что стрельба произошла в месте скопления около 40 человек на площади на юго-востоке города. Причина собрания непонятная.

В результате стрельбы ранения получили три человека, состояние одного раненого тяжелое.

На место происшествия прибыли усиленные наряды полиции.

Детали инцидента остаются неизвестными. Отмечается, что недавно в городе происходили столкновения между местными жителями и представителями власти.

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