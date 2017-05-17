США расширили санкции против Сирии,в списке – родственники Асада

Среда, 17 мая 2017, 08:34

Министерство финансов США внесло в санкционный список пять физических и пять юридических лиц из Сирии, ответственных за продолжение насильственных действий, которые совершает правительство Башара Асада.

Об этом говорится на сайте Минфина США.

Среди внесенных в санкционного перечня лиц – Мухаммад Аббас, двоюродный брат Рами Маклуфа, сирийского бизнесмена и двоюродного брата президента Сирии Башара Асада.

Минфин США наложил санкции на Маклуфа еще в 2008 году, обвиняя его в спонсору ванне коррупции в сирийском правительстве.

США наложили санкции на Аббаса за то, что тот представлял финансовые интересы Маклуфа. Кроме того были наложены санкции на организацию Al-Bustan Charity и ее директора, поскольку ее владельцем является Рами Маклуф.

Также были наложены санкции на Ихаба и Ияда Маклуфов, братьев Рами Маклуфа за помощь сирийскому правительству обходить санкции.