Вице-премьер по евроинтеграции: Рада должна принять закон о пищевой безопасности

Среда, 17 мая 2017, 19:36

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе рассчитывает на окончательное одобрение Верховной Радой в четверг, 18 мая, законопроекта №0906 о пищевой безопасности.

Об этом говорится в заявлении на странице офиса вице-премьера в Facebook.

"Иванна Климпуш-Цинцадзе определила этот документ в качестве приоритетного для создания эффективной и сбалансированной системы безопасности и качества пищевых продуктов в Украине, а также функционирования Зоны свободной торговли с ЕС", - сказано в сообщении.

В заявлении офиса вице-премьера также отмечают, что принятие этого закона введет в Украине европейскую систему государственного контроля безопасности пищевой продукции, основанной на принципе "от поля до стола".

"Кроме улучшения качества продуктов для украинских потребителей и пристального внимания к здоровью животных, это упростит нашу торговлю с ЕС и расширит экспортный потенциал украинской пищевой промышленности", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее до окончательного принятия закона о госконтроле пищевых продуктов призвали в Представительстве ЕС в Украине.