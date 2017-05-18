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США решили не запрещать ноутбуки на рейсах из Европы

Четверг, 18 мая 2017, 08:19
Версия для печати Комментарии

Представители ЕС и США на встрече, которая прошла в Брюсселе в среду, решили не запрещать гаджеты, большие по размерам смартфон, в ручной клади на рейсах из Европы в США.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что встречи между американскими и европейскими чиновниками длилась четыре часа. По ее результатам было решить не вводить запрет на рейсах из Европы.

В то же время в дальнейшем будут рассматриваться другие меры, которые помогут увеличить безопасность авиа перелетов в США.

В ЕС назвали встречу с американскими коллегами жизненно важной. В свою очередь американцы заверили Брюссель, что их встреча знаменует начало эры лучшей коммуникации по вопросам безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения запрета на провоз в ручной клади ноутбуков и другой крупной электроники на коммерческих рейсах с некоторых европейских стран.

Как известно, в марте правительство США ввел запрет для пассажиров рейсов из восьми стран Ближнего Востока и Африки, а также Турции, брать в ручную кладь ноутбуки, айпады, камеры и большинство другой электронной техники.

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