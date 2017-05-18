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США вирішили не забороняти ноутбуки на рейсах з Європи

Четвер, 18 травня 2017, 08:19
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Представники ЄС і США на зустрічі, яка пройшла у Брюсселі в середу, вирішили не забороняти гаджети, більші за розмірами за смартфон, у ручній поклажі на рейсах з Європи до США.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що зустрічі між американськими і європейськими чиновниками тривала чотири години. За її результатами було вирішити не запроваджувати заборону на рейсах з Європи.

В той же час в подальшому будуть розглядатися інші заходи, які допоможуть збільшити безпеку авіа перельотів до США.

В ЄС назвали зустріч з американськими колегами життєво важливою. В свою чергу американці запевнили Брюссель, що їхня зустріч знаменує початок ери кращої комунікації щодо питань безпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість введення заборони на провезення у ручній поклажі ноутбуків та іншої великої електроніки на комерційних рейсах з деяких європейських країн.

Як відомо, у березні уряд США ввів заборону для пасажирів рейсів з восьми країн Близького Сходу та Африки, а також Туреччини, брати в ручну поклажу ноутбуки, айпади, камери та більшість іншої електронної техніки.

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