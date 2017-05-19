Шведская прокуратура прекращает расследование в отношении основателя Wikileaks

Пятница, 19 мая 2017, 12:31

Прокуратура Швеции заявила о прекращении расследования против основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа по обвинению в изнасиловании.

Об этом сообщает Reuters.

"Главный прокурор Марианна Ню приняла решение прекратить предварительное расследование в отношении подозреваемого в изнасиловании Джулиана Ассанжа", - говорится в заявлении прокуратуры.

В июне 2012 года Ассанж, которого разыскивают в США и Швеции, получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и находится там.

В 2015 году в Швеции сняли три из четырех обвинений в совершении преступлений сексуального характера с основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из-за истечения срока давности обвинений.

Стоит отметить, что специальная группа ООН официально признала безосновательным преследование основателя WikiLeaks и незаконным лишения его свободы.