Шведська прокуратура припиняє розслідування щодо засновника Wikileaks

П'ятниця, 19 травня 2017, 12:31

Прокуратура Швеції заявила про припинення розслідування проти засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа за звинуваченням у згвалтуванні.

Про це повідомляє Reuters.

"Головний прокурор Маріанна Ню прийняла рішення припинити попереднє розслідування у відношенні підозрюваного у зґвалтуванні Джуліана Ассанжа", - йдеться у заяві прокуратури.

У червні 2012 року Ассанж, якого розшукують у США та Швеції, отримав притулок в посольстві Еквадору в Лондоні і знаходиться там.

У 2015 році у Швеції зняли три з чотирьох звинувачень у скоєнні злочинів сексуального характеру з засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа через закінчення терміну давності обвинувачень.

Варто зазначити, що спеціальна група ООН офіційно визнала безпідставним переслідування засновника WikiLeaks і незаконним позбавлення його свободи.