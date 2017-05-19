Шведська прокуратура припиняє розслідування щодо засновника Wikileaks

Прокуратура Швеції заявила про припинення розслідування проти засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа за звинуваченням у згвалтуванні.
Про це повідомляє Reuters.
"Головний прокурор Маріанна Ню прийняла рішення припинити попереднє розслідування у відношенні підозрюваного у зґвалтуванні Джуліана Ассанжа", - йдеться у заяві прокуратури.
У червні 2012 року Ассанж, якого розшукують у США та Швеції, отримав притулок в посольстві Еквадору в Лондоні і знаходиться там.
У 2015 році у Швеції зняли три з чотирьох звинувачень у скоєнні злочинів сексуального характеру з засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа через закінчення терміну давності обвинувачень.
Варто зазначити, що спеціальна група ООН офіційно визнала безпідставним переслідування засновника WikiLeaks і незаконним позбавлення його свободи.