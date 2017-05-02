В Сочи начались переговоры Меркель и Путина

Вторник, 02 мая 2017, 14:48

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Сочи с однодневным визитом, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает агентство dpa.

Ожидается, немецкий и русский лидеры сосредоточат внимание на таких темах как конфликты в Украине и Сирии, а также на подготовке к предстоящему саммиту G20, который состоится в июле.

Владимир Путин встретил Ангелу Меркель в своей резиденции в Сочи. Переговоры лидеров начались, сообщает агентство ТАСС.

Это второй визит немецкого канцлера в Россию со времени, когда РФ незаконно аннексировала украинский Крым 2014 года.

Напомним, в Европарламенте призвали Меркель занять твердую позицию в отношении Украины на переговорах с Путиным, особенно по вопросу санкций.