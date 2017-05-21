В Швейцарии проходит референдум об отказе от атомной энергетики

Воскресенье, 21 мая 2017, 10:15

В Швейцарии в воскресенье, 21 мая, проходит референдум по энергетической реформе - граждане выскажут свою позицию по одобренной парламентом "Энергетической стратегии - 2050".

Об этом сообщает Swissinfo.

Стратегия предлагает отказаться от строительства новых атомных электростанций и сократить использование в стране традиционных источнике электроэнергии, таких как газ и уголь.

Центральный пункт энергетической реформы - поэтапное закрытие в течение ближайших десятилетий всех пяти атомных электростанций, производящих треть потребляемой энергии. Зато предлагают переход на экологические и возобновляемые источники энергии.

Вынесена на референдум "Стратегия" предполагает реализовать пакет мероприятий, в результате чего за период до 2035 года среднее энергопотребление в стране в пересчете на душу населения снизится на 43% по сравнению с показателями 2000 года.

Дефицит предполагается компенсировать за счет развития энергетических технологий, опирающихся на возобновляемые и экологически нейтральные источники. Ставка делается также на модернизацию швейцарских ГЭС.

Противники энергетической реформы считают, что она приведет к росту цен на электричество и к увеличению зависимости Швейцарии от поставок энергии из-за рубежа.

Согласно данным последних опросов, число сторонников новой энергетической политики несколько преувеличивает количество противников.