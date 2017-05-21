В Афганистане в результате атак боевиков "Талибана" погибли 20 полицейских

Воскресенье, 21 мая 2017, 11:37

В Афганистане в результате нападений боевиков "Талибана" убиты 20 полицейских, по меньшей мере 10 человек получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

Группа боевиков "Талибана", вооруженных тяжелым и легким оружием, провела скоординированные нападения на несколько контрольно-пропускных пунктов полиции в округе Шахджой провинции Забуль.

"Отчет, который мы имеем сейчас, показывает, что 20 полицейских погибли, еще 10 ранены. Количество может возрасти", - рассказал губернатор провинции Бисмулла Афганмал.

Также были убиты и ранены десятки талибов, добавил губернатор.

Сообщается, что отдельно талибы взяли на себя ответственность за смертоносную атаку в субботу на банк в провинции Пактия, в результате которой погибли шесть человек.