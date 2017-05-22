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Безвиза с заморскими территориями стран ЕС придется подождать несколько месяцев

Понедельник, 22 мая 2017, 18:11
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Министерство иностранных дел начало переговоры об отмене визового режим с так называемыми заморскими территориями Франции и Нидерландов, но этот процесс потребует дополнительного времени.

Об этом говорится в письменном ответе Департамента консульской службы (ДКС) МИД на запрос "Европейской правды".

Как сообщала "Европейская правда", безвизовый режим между Украиной и ЕС не будет распространяться на отдаленные от Европейского континента острова, имеющие статус "заморских территорий" этих государств – они и в дальнейшем сохраняют визовые требования для украинцев.

МИД уже инициировал переговоры о распространении на них безвизового режима с Украиной и признает, что они займут некоторое время.

"Введение безвизовых поездок на заморские территории королевства Нидерланды... ожидается не ранее осени 2017 года", – говорится в ответе ДКС МИД. Дипломаты подчеркнули, что процедура является длительной из-за того, что островные территории – Арубы, Кюрасао и Синт-Мартен – проводят собственную миграционную политику.

В случае заморских территорий Франции ситуация иная, решение о безвизе принимается в Париже, однако оно также не является автоматическим и "потребует внесения изменений в действующее законодательство Франции". Как известно, сейчас во Франции происходит смена власти (правительство сформировано в мае, парламентские выборы назначены на июнь), что может несколько затормозить процедуру. В то же время парламентское одобрение не является необходимым, отмечают источники ЕП.

В число заморских территорий Франции входят Гваделупа, Майотта, Мартиника, Французская Гвиана, Реюньон, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Сен-Пьер и Микелон, Уоллис и Футуна, Французская Полинезия. В настоящее время они разрешают въезд для граждан Украины с шенгенской визой, выданной консульством Франции; после начала действия безвиза украинцы не смогут получить такую визу в биометрический паспорт.

Как сообщалось ранее, МИД уже начал переговоры о безвизе с последней признанной территорией в континентальной Европе – Гибралтаром.

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