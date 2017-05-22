Безвізу із заморськими територіями країн ЄС доведеться чекати кілька місяців

Понеділок, 22 травня 2017, 18:11

Міністерство закордонних справ ініціювало переговори про скасування візового режиму з так званими заморськими територіями Франції та Нідерландів, але цей процес потребуватиме додаткового часу.

Про це йдеться у письмовій відповіді Департаменту консульської служби (ДКС) МЗС на запит "Європейської правди".

Як повідомляла "Європейська правда", безвізовий режим між Україною та ЄС не буде поширюється на віддалені від європейського континенту острови, що мають статус "заморських території" цих держав – вони і надалі зберігають візові вимоги для українців.

МЗС вже ініціював переговори щодо поширення на них безвізового режиму з Україною, але визнає, що вони заберуть деякий час.

"Запровадження безвізових поїздок на заморські території королівства Нідерланди... очікується не раніше осені 2017 року", - йдеться у відповіді ДКС МЗС. Дипломати наголосили, що процедура є тривалою через те, що островні території – Аруби, Кюрасао та Сінт-Мартен – проводять власну міграційну політику.

Літак сідає в аеропорту Сінт-Мартена. Фото dxnews.com

У випадку заморських територій Франції ситуацію є іншою, рішення про безвіз ухвалюється в Парижі, однак воно також не є автоматичним та "потребуватиме внесення змін до діючого законодавства Франції", пояснили в ДКС МЗС.

Як відомо, нині у Франції відбувається зміна влади (уряд сформований у травні, парламентські вибори призначені на червень), що може дещо загальмувати процедуру. Водночас, парламентське схвалення не є необхідним, наголошують джерела ЄП.

До числа заморських територій Франції входять Гваделупа, Майотта, Мартиніка, Французька Гвіана, Реюньйон, Сен-Бартелемі, Сен-Мартен, Сен-П'єр і Мікелон, Волліс і Футуна, Французька Полінезія. Нині вони дозволяють в’їзд для громадян України за шенгенською візою, виданою консульством Франції; після початку дії безвізу з ЄС українці не матимуть змоги отримати таку візу у діючий біометричний паспорт.

Як повідомлялося раніше, МЗС вже почав переговори про безвіз із останньою визнаною територією в континентальній Європі.