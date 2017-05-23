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Сенат Нидерландов во вторник рассмотрит Соглашение об ассоциации Украины с ЕС

Вторник, 23 мая 2017, 08:39
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Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) во вторник 23 мая проведет дебаты по ратификации Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

Рассмотрение ратификации внесено в повестку дня пленарного заседания, которая доступна на сайте Сената Нидерландов.

Согласно повестке, рассмотрение украинского вопроса начнется в 13:45 по местному времени (14:45 по Киеву). На выступления представителей политических сил отводится 2 часа 30 минут.

Ожидается, на пленарных дебатах будут присутствовать премьер-министр Марк Рютте и министр иностранных дел Берт Кундерс.

Дебаты 23 мая предшествуют голосованию, которое, как ожидается, состоится через неделю 30 мая. Источники "Европейской правды" в МИД рассчитывают, что большинство депутатов Сената поддержат ратификацию Соглашения об ассоциации.

Одобрение ратификации в Сенате остается последним законодательным шагом, который разблокирует официальный запуск ассоциации Украина-ЕС.

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