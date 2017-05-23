Сенат Нідерландів у вівторок розгляне Угоду про асоціацію України з ЄС

Вівторок, 23 травня 2017, 08:39

Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) у вівторок 23 травня проведе дебати щодо ратифікації Угоди про асоціацію України та ЄС.

Розгляд ратифікації внесено до порядку денного пленарного засідання, який доступний на сайті Сенату Нідерландів.

Згідно з ним, розгляд українського питання розпочнеться о 13:45 за місцевим часом (14:45 за Києвом). На виступи представників політичних сил відводиться 2 години 30 хвилин.

Очікується, на пленарних дебатах будуть присутні прем’єр-міністр Марк Рютте та міністр закордонних справ Берт Кундерс.

Дебати 23 травня передують голосуванню, яке, як очікується, відбудеться за тиждень 30 травня. Джерела "Європейської правди" в МЗС розраховують, що більшість депутатів Сенату підтримають ратифікацію Угоди про асоціацію.

Схвалення ратифікації в Сенаті залишається останнім законодавчим кроком, який розблокує офіційний запуск асоціації Україна-ЄС.