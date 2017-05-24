Столтенберг: Трамп поддерживает коллективную безопасность, даже если не упоминает об этом

Среда, 24 мая 2017, 12:29

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что отсутствие заявлений Трампа о поддержке ст. 5 договора НАТО не означает, что он не поддерживает обязательства США по коллективной обороне.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос об отсутствии таких заявлений за время президентства Трампа, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Президент четко заявил о своей твердой поддержке НАТО. А главная суть Альянса – это коллективная безопасность. Поэтому мы видим, что президент Трамп и публично, и в личных заявлениях говорит о поддержке коллективной безопасности", - заявил он.

Генсек также отметил, что администрация нового президента согласилась увеличить финансирование военного присутствия в Европе. "(Бюджетное предложение от новой администрации) поднимает на 40% военные расходы США в Европе – впервые после многих лет снижения. Поэтому Трамп поддерживает коллективную оборону не словом, а делом", - считает он.

В то же время Столтенберг отказался говорить, стоит ли ожидать от Трампа заявлений о поддержке обязательств США по ст. 5, которая определяет, что нападение на одного из членов Альянса является нападением на все государства-члены.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что НАТО устарело и стоит США слишком дорого. Впоследствии президент США заявил, что уже не считает союз НАТО устаревшим, однако считает, что члены НАТО должны платить "справедливую долю" военных расходов - 2% ВВП на оборону.

Как известно, расходы на оборону европейских стран НАТО в 2016 году увеличились по сравнению с предыдущим годом, однако еще далеки от задекларированного уровня 2% ВВП – на такой уровень вышли только четыре страны.