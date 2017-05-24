Додон говорит, что не подпишет закон о запрете российской пропаганды в СМИ

Среда, 24 мая 2017, 15:34

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не подпишет закон, направленный против российской пропаганды в СМИ, который предлагает Демократическая партия (ДПМ).

Об этом сообщает издание Newsmaker.

"Я выступаю категорически против обострения отношений с нашими российскими партнерами ради удержания власти в партии, которая потеряла доверие населения и пытается угодить Западу. И буду блокировать принятие любого закона, направленного на то, чтобы посеять раздор в обществе", — сказал Додон.

По его словам, прикрываясь борьбой с пропагандой, демократы пытаются скрыть провалы проевропейской коалиции, правление которой ознаменовалось коррупционными скандалами и падением экономики.

По его мнению, демократы "начали очередную серию спекуляций на тему пропаганды, пытаясь вызвать антироссийскую истерию в обществе в условиях приближения парламентских выборов".

Ранее пресс-секретарь Демпартии Виталий Гамурарь по итогам еженедельного совещания в ДПМ заявил, что демократы собираются вернуться к законодательной запрете иностранной пропаганды в СМИ.