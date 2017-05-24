Додон каже, що не підпише закон про заборону російської пропаганди в ЗМІ

Середа, 24 травня 2017, 15:34

Президент Молдови Ігор Додон заявив, що не підпише закон, спрямований проти російської пропаганди в ЗМІ, який пропонує Демократична партія (ДПМ).

Про це повідомляє видання Newsmaker.

"Я виступаю категорично проти загострення відносин з нашими російськими партнерами заради утримання влади у партії, яка втратила довіру населення і намагається догодити Заходу. І буду блокувати прийняття будь-якого закону, спрямованого на те, щоб посіяти розбрат в суспільстві", — сказав Додон.

За його словами, прикриваючись боротьбою з пропагандою, демократи намагаються приховати провали проєвропейської коаліції, правління якої ознаменувалося корупційними скандалами і падінням економіки.

На його думку, демократи "розпочали чергову серію спекуляцій на тему пропаганди, намагаючись викликати антиросійську істерію в суспільстві в умовах наближення парламентських виборів".

Раніше прес-секретар Демпартії Віталій Гамурар за підсумками щотижневої наради у ДПМ заявив, що демократи збираються повернутися до законодавчої заборони іноземної пропаганди в ЗМІ.