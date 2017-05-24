Знайти
АКТУАЛЬНО

Зустріч членів НАТО від несанкціонованих дронів охоронятиме орел

Рада ЄС підтримала квоти у 30% на європейський контент для онлайн-платформ

Північноатлантична рада проведе виїзне засідання в Києві 9-10 липня

Генсек НАТО підтвердив позицію Альянсу щодо заборони соцмереж в Україні

В НАТО вирішили зняти статус саміту із зустрічі членів Альянсу з Трампом

Столтенберг: зустріч з РФ на високому рівні є можливою, але не обговорюється




Додон каже, що не підпише закон про заборону російської пропаганди в ЗМІ

Середа, 24 травня 2017, 15:34
Версія для друку Коментарі

Президент Молдови Ігор Додон заявив, що не підпише закон, спрямований проти російської пропаганди в ЗМІ, який пропонує Демократична партія (ДПМ).

Про це повідомляє видання Newsmaker.

"Я виступаю категорично проти загострення відносин з нашими російськими партнерами заради утримання влади у партії, яка втратила довіру населення і намагається догодити Заходу. І буду блокувати прийняття будь-якого закону, спрямованого на те, щоб посіяти розбрат в суспільстві", — сказав Додон.

За його словами, прикриваючись боротьбою з пропагандою, демократи намагаються приховати провали проєвропейської коаліції, правління якої ознаменувалося корупційними скандалами і падінням економіки.

На його думку, демократи "розпочали чергову серію спекуляцій на тему пропаганди, намагаючись викликати антиросійську істерію в суспільстві в умовах наближення парламентських виборів".

Раніше прес-секретар Демпартії Віталій Гамурар за підсумками щотижневої наради у ДПМ заявив, що демократи збираються повернутися до законодавчої заборони іноземної пропаганди в ЗМІ. 

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
16:59
Польський парламент відхилив вотум недовіри міністру оборони
16:47
У Фінляндії суд виправдав двох іракців за звинуваченням у масових вбивствах
16:47
Офіцери прикордонного агентства ЄС працюватимуть на українських пунктах пропуску
16:36
Порошенко пропонує видавати закордонні паспорти старого зразка громадянам в ОРДЛО і Криму
16:34
Дочка та помічник екс-президента Румунії постануть перед судом через корупцію
16:33
Більше половини жителів Молдови виступають за інтеграцію в ЄАЕС
16:29
Всі пункти пропуску на кордоні з ЄС обладнано засобами для перевірки біометрики - Порошенко
16:23
Порошенко: з початком безвізу потік людей на кордоні зросте на 20%
16:15
У Берліні затримали чотирьох ймовірних ісламістів
15:59
Фото
Щонайменше 31 мігрант, переважно малюки, затонули біля берегів Лівії
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Микола Капітоненко, для Європейської правди

"Реалізм із принципами": нова політика Трампа щодо України та світу

Американський "реалізм із принципами" надає можливості Вашингтону маневрувати та обирати союзників залежно від обставин. Нам же доведеться готуватися до того, що брак демократії або слабкість держави можуть стати приводами для зменшення американської підтримки.

Сергій Сидоренко, Європейська правда

Скільки грошей брати в Європу: всі подробиці фінансових вимог до безвізових українців

Скільки потрібно грошей, щоби мати право перетнути кордон з ЄС? Що ж із довідками з банку, брати їх чи не брати? Чи розвернуть на кордоні тих, хто не має вдосталь готівки? Що робити, якщо прикордонник просить довести платоспроможність? Про це та інше читайте у нашій статті...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  