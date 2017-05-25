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Саммит Украина-ЕС состоится 13 июля в Киеве

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Саммит Украина-ЕС состоится 13 июля в Киеве

Четверг, 25 мая 2017, 08:01
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Очередной саммит Украина-ЕС будет проведено 13 июля в Киеве.

Об этом договорились в ходе телефонного разговора президент Петр Порошенко и президент Европейского Совета Дональд Туск, сообщает пресс-служба Администрации президента.

Во время разговора Порошенко также рассказал Туску о ситуации на Донбассе и продолжающиеся нарушения российской стороной Минских договоренностей.

"В таких условиях отсутствуют основания для отмены или любого смягчения экономических и секторальных санкций Евросоюза против Российской Федерации", - отметил Порошенко.

По мнению Порошенко, такая оценка должна быть положена в основу решений лидеров "Большой Семерки" и Европейского Совета о продлении санкций против России после 31 июля 2017.

Как известно, предыдущий саммит Украина-ЕС состоялся 24 ноября 2016 в Брюсселе. Дата саммита тогда неоднократно переносили.

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