Саміт Україна-ЄС відбудеться 13 липня в Києві

Четвер, 25 травня 2017, 08:01

Черговий саміт Україна-ЄС буде проведено 13 липня у Києві.

Про це домовилися у ході телефонної розмови президент Петро Порошенко та президент Європейської Ради Дональд Туск, повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

Під час розмови Порошенко також розповів Туску про ситуацію на Донбасі та триваючі порушення російською стороною Мінських домовленостей.

"У таких умовах відсутні підстави для скасування чи будь-якого пом’якшення економічних та секторальних санкцій Євросоюзу проти Російської Федерації", - зазначив Порошенко.

На думку Порошенка, така оцінка має бути покладена в основу рішень лідерів "Великої Сімки" та Європейської Ради щодо продовження санкцій проти Росії після 31 липня 2017 року.

Як відомо, попередній саміт Україна-ЄС відбувся 24 листопада 2016 року у Брюсселі. Дату саміту тоді неодноразово переносили.