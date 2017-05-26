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Лидеры G7 договорились о совместной борьбе с терроризмом

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Лидеры G7 договорились о совместной борьбе с терроризмом

Пятница, 26 мая 2017, 20:06
Версия для печати Комментарии

Лидеры стран "Большой семерки" по итогам саммита в итальянском Таормине договорились о новых мерах по борьбе с терроризмом.

Об этом сообщает ВВС.

В подписанной декларации, в частности, говорится о том, что интернет-компании должны больше делать для выявления и устранения экстремистских материалов.

"Борьба с терроризмом и насильственным экстремизмом, акты которых поразили страны G7, а также все регионы мира, независимо от страны, национальности или вероисповедания, остается одним из главных приоритетов для G7. Мы едины в нашей совместной деятельности, чтобы убедиться, что наши граждане находятся в безопасности и будем принимать самые сильные меры, чтобы найти, определить и наказать, в зависимости от обстоятельств, террористов и тех, кто потакает их деятельности ", - говорится в совместном заявлении.

Однако, лидеры G7 не смогли прийти к согласию относительно соглашения об изменении климата, поскольку администрация президента США все еще не определилась со своей позицией.

"Вопрос о Парижском климатическом соглашении по-прежнему в подвешенном состоянии", - сказал итальянский премьер Паоло Джентилони.

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