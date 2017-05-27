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Армия Ирака начала операцию по освобождению последнего оплота ИГИЛ в Мосуле

Суббота, 27 мая 2017, 11:46
Версия для печати Комментарии

Вооруженные силы Ирака начали операцию по освобождению последнего оплота "Исламского государства" в Мосуле.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение армии Ирака.

Военные Ирака в пятницу разбросали с самолетов над районом листовки, призывая местных жителей покинуть территорию. Это вызвало беспокойство гуманитарных групп, отмечает агентство.

Последний оплот ИГИЛ в Мосуле в основном занимает центр Старого города, а также три соседних районы рядом с западным берегом реки Тигр.

Ранее сообщалось, что иракские силы безопасности уже через несколько дней могут завершить операцию по возвращению контроля над Мосулом, где они ведут борьбу с боевиками "Исламского государства".

Мосул перешел под контроль исламистов в 2014 году и стал крупнейшим оплотом боевиков в Ираке. Масштабную операцию по возвращению города проправительственные силы при поддержке коалиции во главе с США начали в октябре.

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