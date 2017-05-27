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Британия срочно подняла истребители для перехвата российских самолетов

Суббота, 27 мая 2017, 17:12
Версия для печати Комментарии

Два британских истребителя были подняты по тревоге с шотландской базы Лоссимут для перехвата российских самолетов.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на представителя Минобороны Британии.

В Минобороны сообщили, что российские самолеты вошли в воздушное пространство Британии" и после этого было решено поднять истребители Typhoon.

После перехвата истребители безопасно вернулись на базу.

Стоит отметить, что в оборонном ведомстве не уточнили, идет ли речь именно о нарушении воздушного пространства Британии.

BBC отмечает, что в последние годы британские ВВС и ВМС все чаще фиксируют у британских границ российские военные самолеты и корабли.

В феврале британские истребители сопровождали два российских бомбардировщиков близ воздушного пространства Великобритании.

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