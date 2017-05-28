Советник по нацбезопасности США назвал обычным делом секретные каналы связи с другими странами

Воскресенье, 28 мая 2017, 11:49

Советник по национальной безопасности США Герберт Макмастер прокомментировал сообщения о том, что зять Дональда Трампа пытался наладить тайный канал связи с Россией, заявив, что так называемое прокладывание резервных каналов является обычным делом.

Об этом сообщает The New York Post.

"У нас есть резервные каналы связи с рядом стран", - сказал Макмастер, добавив, что это позволяет общаться в осторожной манере. "Поэтому я не обеспокоен этим", - отметил он.

Напомним, издание The Washington Post сообщило, что зять президента США и его советник Джаред Кушнер предлагал послу России Сергею Кисляку создать секретный канал связи между штабом Дональда Трампа и Кремлем.

Недавно также стало известно, что ФБР проверяет зятя президента Дональда Трампа и одного из его старших советников Джареда Кушнера в деле о связи с Россией.

При этом сообщалось, что Кушнер минимум один раз в декабре встречался с послом России в США Сергеем Кисляком, а также с российским банкиром Сергеем Горьковим.

Также стало известно, что Кушнер скрыл минимум три контакты с послом РФ Сергеем Кисляком.