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Макрон: переговоры в "нормандском формате" нужно провести как можно скорее

Понедельник, 29 мая 2017, 18:21
Версия для печати Комментарии

Президент Франции Эммануэль Макрон призывает как можно скорее провести переговоры в "нормандском формате".

Об этом французский президент заявил на пресс-конференции после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы обсудили воплощение в жизнь минского процесса. Наше желание состоит в том, чтобы как можно скорее были проведены переговоры в "нормандском формате", - заявил Макрон.

Президент Франции отметил, что хотел бы в рамках "нормандского формата" заслушать доклад ОБСЕ по ситуации на Востоке.

"Я хотел бы, чтобы мы наконец достигли деэскалации конфликта", - добавил Макрон.

Отметим, что цитата президента Франции Эммануэля Макрона приводится с его выступления на пресс-конференции, которая была синхронно переведена с французского на русский язык.

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