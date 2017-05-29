Макрон: переговоры в "нормандском формате" нужно провести как можно скорее

Понедельник, 29 мая 2017, 18:21

Президент Франции Эммануэль Макрон призывает как можно скорее провести переговоры в "нормандском формате".

Об этом французский президент заявил на пресс-конференции после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы обсудили воплощение в жизнь минского процесса. Наше желание состоит в том, чтобы как можно скорее были проведены переговоры в "нормандском формате", - заявил Макрон.

Президент Франции отметил, что хотел бы в рамках "нормандского формата" заслушать доклад ОБСЕ по ситуации на Востоке.

"Я хотел бы, чтобы мы наконец достигли деэскалации конфликта", - добавил Макрон.

Отметим, что цитата президента Франции Эммануэля Макрона приводится с его выступления на пресс-конференции, которая была синхронно переведена с французского на русский язык.