Зеркаль: решение Стокгольмского арбитража - победа Украины над Газпромом

Среда, 31 мая 2017, 18:34

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль назвала однозначной победой решение Стокгольмского арбитража, согласно которому было полностью отменено требование "Газпрома" к НАК "Нафтогаз Украины" по условию "бери или плати".

Об этом Зеркаль написала на своей странице в Facebook.

"Главный наш интерес в этом деле заключается в том, чтобы поставки газа в Украину базировались на европейских принципах и правилах функционирования рынка газа. Как того требует национальное законодательство, положения Договора об учреждении Энергетического Сообщества и Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Единственная компания, которая агрессивно выступает против этого - Газпром ", - написала она.

"Поскольку при таких обстоятельствах изменить контракт путем переговоров было невозможно, единственная надежда - правовая позиция арбитров Стокгольмского арбитражного института", - заявила заместитель министра.

По словам Зеркаль, согласно решению арбитров Стокгольмского арбитражного института, было полностью отменено условие "бери или плати" (львиная доля финансовых требований Газпрома), отменен запрет реэкспорта и пересмотрено формулу цены с 2014 года.

"Это однозначно победа. Евроинтеграция в силе", - написала она.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" получил отдельное решение Стокгольмского трибунала в производстве против "Газпрома" по контракту на поставку газа. Требования "Газпрома" к НАК "Нафтогаз Украины" по условию "бери или плати" полностью отменены.

Детальнее о споре в Стокгольме читайте в публикации "Накануне решения в Стокгольме: что станет победой Украины в споре с Газпромом?".