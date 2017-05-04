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Комитет Европарламента согласился расширить беспошлинные квоты для Украины

Четверг, 04 мая 2017, 16:48
Версия для печати Комментарии

Комитет Европарламента по международной торговле проголосовал за расширение беспошлинных квот для Украины с отдельными исключениями.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европарламента.

"ЕС должен предложить Украине дальнейшие торговые преференции, однако отдельные категории аграрной продукции не нуждаются в дополнительной поддержке ЕС", - говорится в сообщении.

В частности, комитет внес поправки в предложение Еврокомиссии о дополнительных беспошлинных квот для Украины, исключив томаты, пшеницу и мочевину из перечня продукции, в отношении которой ЕК предлагает ввести дополнительные квоты.

Евродепутаты также требуют, чтобы условием расширения торговых преференций наряду с соблюдением прав человека и основных свобод была "постоянная борьба с коррупцией".

Кроме того, европарламентарии предложили шаги, согласно которым не только государства-члены, но и представители промышленности смогут требовать расследования с целью применения мер для защиты европейских производителей.

Напомним, в сентябре 2016 года Еврокомиссия предложила повысить квоты на ряд товарных позиций из Украины. Речь шла о возможности увеличения квот на кукурузу – на 650 тыс. тонн, пшеницу – 100 тыс. тонн, ячмень – 350 тыс. тонн, крупу и обработанное зерно – на 7,8 тыс. тонн, овес – 4 тыс. тонн, мед – 3 тыс. тонн, виноградный сок – 500 тонн, переработанные томаты – 5 тыс. тонн.

В марте 2017 года комитет Европарламента по аграрным вопросам проголосовал против увеличения квот на зерновые и переработанные томаты с Украины.

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