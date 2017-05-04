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Трамп определился со своими первыми зарубежными визитами

Четверг, 04 мая 2017, 19:22
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Президент США Дональд Трамп свои первые зарубежные визиты на должности совершит в этом месяце сначала в Саудовской Аравии, потом до Израиля и Ватикана.

Об этом заявил он сам, не уточняя даты визитов, сообщает The New York Times.

"Толерантность это краеугольный камень мира. Поэтому я горд сообщить большое и историческое объявление этого утра и рассказать вам, что моя первая заграничная поездка в качестве президента будет в Саудовскую Аравию, потом в Израиль, потом в Ватикан в Риме" - заявил Трамп.

По данным источников, Трамп покинет Вашингтон 19 мая для визита в Саудовскую Аравию.

Ватикан подтверждает, что встреча Папы Римского и президента США состоится 24 мая.

25 мая, как известно, Дональд Трамп примет участие в саммите НАТО в Брюсселе, а 26 мая прибудет на саммит лидеров G-7 на Сицилии.

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