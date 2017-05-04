Трамп визначився зі своїми першими закордонними візитами

Четвер, 04 травня 2017, 19:22

Президент США Дональд Трамп свої перші закордонні візити на посаді здійснить цього місяця спочатку до Саудівської Аравії, потім до Ізраїлю і Ватикану.

Про це заявив він сам, не уточнюючи дати візитів, повідомляє The New York Times.

"Толерантність це наріжний камінь миру. Тому я гордий повідомити велике і історичне оголошення цього ранку і розповісти вам, що моя перша закордонна подорож у якості президента буде до Саудівської Аравії, потім до Ізраїлю, потім до Ватикану у Римі" - заявив Трамп.

За даними джерел, Трамп залишить Вашингтон 19 травня для візиту до Саудівської Аравії.

Ватикан підтверджує, що зустріч Папи Римського і президента США відбудеться 24 травня.

25 травня, як відомо, Дональд Трамп візьме участь у саміті НАТО в Брюсселі, а 26 травня – прибуде на саміт лідерів G-7 на Сицилії.