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Трамп визначився зі своїми першими закордонними візитами

Четвер, 04 травня 2017, 19:22
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Президент США Дональд Трамп свої перші закордонні візити на посаді здійснить цього місяця спочатку до Саудівської Аравії, потім до Ізраїлю і Ватикану.

Про це заявив він сам, не уточнюючи дати візитів, повідомляє The New York Times.

"Толерантність це наріжний камінь миру. Тому я гордий повідомити велике і історичне оголошення цього ранку і розповісти вам, що моя перша закордонна подорож у якості президента буде до Саудівської Аравії, потім до Ізраїлю, потім до Ватикану у Римі" - заявив Трамп.

За даними джерел, Трамп залишить Вашингтон 19 травня для візиту до Саудівської Аравії.

Ватикан підтверджує, що зустріч Папи Римського і президента США відбудеться 24 травня.

25 травня, як відомо, Дональд Трамп візьме участь у саміті НАТО в Брюсселі, а 26 травня – прибуде на саміт лідерів G-7  на Сицилії.

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