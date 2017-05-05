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20 депутатов ЕП требуют отменить е-декларирования для общественных активистов

Пятница, 05 мая 2017, 08:25
Версия для печати Комментарии

20 депутатов Европейского парламента, которые являются участниками неформальной группы "Друзья европейской Украины", призывают украинскую власть отменить электронное декларирование для общественных активистов, которые занимаются противодействием коррупции.

Соответствующее письмо они направили на имя президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и спикера парламента Андрея Парубия, сообщает Центр информации о правах человека.

Евродепутаты удивлены принятыми законодательными изменениями касательно электронного декларирования для антикоррупционных активистов.

 

"Мы убеждены, что эти нововведения, которые сейчас возложены на представителей неправительственных организаций, занимающихся противодействием коррупции, с требованием публиковать декларации об их доходах - это ненужный, беспрецедентный и дискриминационный шаг", - говорится в письме.

По их мнению, принятие законодательных изменений – это "проявление давления на тех общественных активистов, которые неутомимо выполняют чрезвычайно ценную работу по разоблачению и сообщению о случаях коррупции в Украине".

Депутаты призывают немедленно пересмотреть принятые законодательные изменения относительно е-декларирования и засвидетельствовать, что усилия украинской власти в борьбе с коррупцией является "искренними и серьезными".

Также члены Европарламента напомнили, что именно протест против массовой коррупции на высшем государственном уровне вывел украинский народ на Евромайдан.

Среди подписантов письма – депутаты Петрас Ауштревичус, Ребекка Хармс, Анна Фотыга, Павел Свобода и другие.

Напомним, ранее ЕС раскритиковал принятые Верховной Радой и подписаны президентом Порошенко поправки в закон об электронном декларировании, предусматривающих представление деклараций общественными активистами.

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