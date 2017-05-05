20 депутатів ЄП вимагають скасувати е-декларування для громадських активістив

П'ятниця, 05 травня 2017, 08:25

20 депутатів Європейського парламенту, які є учасниками неформальної групи "Друзі європейської України", закликають українську владу скасувати електронне декларування для громадських активістів, які займаються протидією корупції.

Відповідного листа вони направили на ім'я президента України Петра Порошенка, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та спікера парламенту Андрія Парубія, повідомляє Центр інформації про права людини.

Євродепутати здивовані прийнятими законодавчими змінами щодо е-декларування для антикорупційних активістів.

"Ми переконані, що ці нововведення, які зараз покладені на представників неурядових організацій, що займаються протидією корупції, з вимогою публікувати декларації про їхні доходи – це непотрібний, безпрецедентний і дискримінаційний крок", - ідеться у листі.

На їхню думку, схвалення законодавчих змін є "проявом тиску на тих громадських активістів, які невтомно виконують надзвичайно цінну роботу щодо викриття і повідомлення про випадки корупції в Україні".

Депутати закликають негайно переглянути прийняті законодавчі зміни щодо е-декларування і засвідчити, що зусилля української влади в боротьбі з корупцією є "щирими та серйозними".

Також члени Європарламенту нагадали, що саме протест проти масової корупції на найвищому державному рівні вивів українців на Євромайдан.

Серед підписантів листа – Петрас Ауштревічус, Ребекка Хармс, Анна Фотига, Павел Свобода та інші депутати.

Нагадаємо, раніше ЄС розкритикував ухвалені Верховною радою і підписані президентом Порошенком поправки до закону про електронне декларування, які передбачають подання декларацій громадськими активістами.