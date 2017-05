Лидеры ЕС приветствуют победу Макрона: французы выбрали европейское будущее

Лидеры европейских институций приветствовали победу Эммануэля Макрона на выборах президента Франции.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер написал в Twitter, что французы выбрали европейское будущее. "Вместе мы будем более сильной и справедливой Европой", - написал Юнкер.

Félicitations @EmmanuelMacron ! Heureux que les Français aient choisi un avenir européen. Ensemble pour une #Europe plus forte et plus juste pic.twitter.com/GWlxKYs4hL

Президент Европейского совета Дональд Туск поздравил французский народ "за выбор свободы, равенства и братства вместо тирании фейковых новостей".

Congratulations @EmmanuelMacron. Congratulations to French people for choosing Liberty, Equality and Fraternity over tyranny of fake news.